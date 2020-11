Aurora Ramazzotti e un momento di gioia: “Io la amo”

Aurora Ramazzotti ci concede una foto allo specchio dopo alcuni giorni non facili e belli. Torna la sua allegria e solarità

Aurora Ramazzotti sembra essere tornata in gran forma. Per lei non sono stati giorni facili. Come molti è caduta nella rete del coronavirus e anche lei si è ammalata. Lo ha rivelato per la prima volta su TV8 durante la trasmissione ‘Ogni Mattina’. È qui che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti lavora come inviata, per il momento ancora da casa.

La giovane è rimasta, infatti, in isolamento: “Ho avuto la tosse e a me non viene mai quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza in un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui, ma invece poi era lui. Adesso sto molto meglio, ma ho avuto una fortissima sinusite” ha spiegato.

“L’ho capito subito e mi sono isolata – ha chiarito tranquillizzando tutti -. Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci. Quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone”.

Aurora, molto seguita sui social, ha condiviso diversi momenti di questi giorni difficili. Alcuni tenuti lontani dalle telecamere, ma quando è tornata, ha fatto tutti contenti. Per vedere cosa ha combinato vai su successivo.

