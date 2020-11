Ballando con le stelle, sabato prossimo la finale: il “ritorno” di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Sabato 21 novembre, “Ballando con le stelle” andrà in onda con l’ultima puntata: grandi aspettative per la coppia di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Puntata finale per la gara di ballo condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli. “Ballando con le stelle“, con il decimo appuntamento, concluderà un’edizione alquanto difficile, tra infortuni in sala prove e maestri positivi al Covid. Verrà finalmente decretata la coppia vincitrice di quest’anno.

Grande attesa per il ritorno di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: la splendida conduttrice, che si era ritirata per via di un problema alla caviglia, è tornata in gara attraverso il ripescaggio.

E c’è già chi è pronto a scommettere che sarà proprio lei ad alzare la coppa.

Ballando con stelle, sabato la finalissima: le coppie che si contendono la vittoria

Sono 7 le coppie che si contenderanno il primo posto del podio. Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Alessandra Mussolini e Costantino della Gherardesca: assieme ai rispettivi maestri, i concorrenti finalisti sono pronti a giocarsi il tutto per tutto.

Non sono mancate, durante la scorsa puntata, polemiche da parte della giuria, che non ha appoggiato la scelta del pubblico di mandare Costantino e Sara di Vaira in finale. Tra i papabili vincitori, Paolo Conticini e Elisa Isoardi: il primo, fino alla scorsa settimana, era dato per favorito, ma il rientro in gara della conduttrice potrebbe cambiare le sorti della gara.

Dieci appuntamenti sofferti e difficili, quelli dell’edizione 2020 di Ballando. La conduttrice Milly Carlucci ha dovuto destreggiarsi tra infortuni, problemi fisici e positività al Covid-19. Il tutto, con l’eleganza e la sobrietà che l’hanno sempre contraddistinta. Accanto a lei, Paolo Belli, in veste di co-conduttore, e i 5 membri della giuria.

Anche quest’anno, il programma ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. L’hashtag #Ballandoconlestelle è rimasto in testa alla classifica dei trending topics di ogni settimana. Un vero successo per il prodotto targato Rai!

