Barbara D’Urso versione casalinga, la camicia sbottonata mette tutto in mostra – FOTO

Barbara D’Urso anche versione casalinga fa impazzire gli uomini, la camicia a cuori si sbottona proprio sulle curve della conduttrice Mediaset.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite in TV e non solo, il suo profilo Instagram vanta ben 2,8 milioni di follower. La D’Urso aggiorna sempre il suo profilo con foto e pensieri di vita quotidiana. L’ultima foto risale a qualche ora fa e vede “Barbarella” versione casalinga. Una casalinga hot che manda in delirio il web. Bigodini enormi in testa, viso truccato e sguardo che cattura, così si mostra la D’Urso mentre soffia sullo smalto appena messo. La camicia rossa con i cuori bianchi, con la quale pare voglia etichettare il suo col cuore diventato ormai hashtag, è parzialmente sbottonata. Un incidente questo che mette in risalto la sua scollatura generosa, apprezzatissima come sempre.

Barbara D’Urso, quel commento insolito

Il profilo di Barbara D’Urso è davvero insolito, sono tantissimi i commenti offensivi rivolti alla conduttrice, attira tanti leoni da tastiera e da questo ben si comprende come per Barbarella non ci siano le vie di mezzo: o la si ama o la si odia. Ogni post è un insieme di commenti da parte dei sostenitori ma anche di haters a cui, a quanto pare, la D’Urso non dà importanza. In una foto postata nella giornata di ieri infatti si passa da un Falsona nonna ridicola plasticona filtrata falsa oca a Barbara sei divina come sempre 😍 a tra poco… col cuoreeee.

Insomma, ogni post diventa luogo di dibattiti, a quanto pare Barbara è sempre motivo di conversazione. «Nel bene o nel male, purché se ne parli»?

