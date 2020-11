Benedetta Parodi, come era da adolescente | Sempre bellissima – FOTO

Benedetta Parodi, famosissima conduttrice, era già bellissima da adolescente, come dimostra questa foto di quando aveva solo 14 anni

Benedetta Parodi, volto conosciutissimo nell’ambiente dello spettacolo, è una figura celeberrima da praticamente chiunque abbia la passione per la cucina. Infatti la di vede spesso dietro ai fornelli pronta a deliziare il pubblico con piatti gustosissimi. Sempre nell’ambito culinario, Benedetta ha anche pubblicato un libro, chiamato Una poltrona in cucina.

A dispetto di ciò che potrebbe far pensare il titolo, non si tratta di un solo di un ricettario ma anche di un insieme di avvenimenti accaduti finora nella sua vita. Al suo interno si trovano fatti relativi al rapporto con la famiglia, alle sue prime storie d’amore e non solo. Per annunciare l’arrivo di questo libro Benedetta ha pubblicato un post tramite il proprio profilo Instagram.

Benedetta Parodi, la FOTO di quando aveva solo 14 anni