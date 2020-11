Carolina Casiraghi, “pretty woman” con gli stivali: illegale – FOTO

Carolina Casiraghi balza di nuovo all’apice dei sogni dei follower di Instagra, estasiati da una bellezza intima, in formato “senza veli”

Un sogno accattivante per i follower di Instagram di Carolina Casiraghi, circondata da un paesaggio rinascimentale e artistico, mentre lei si esibisce in uno spettacolo davvero “illegale”. Il tutto è testimoniato dove la sua immagine di “modella” è nitida agli occhi dei fans, ovvero sui social.

Ogniqualvolta decide di mettere in evidenza il suo repertorio artistico di forme non lascia mai spazio all’immaginazione. Eppure essere giudicata in questa veste non l’affascina per nulla. Le qualità conclamate fuori dai riflettori sono riconducibili al suo lavoro di imprenditoria alla moda.

Appartiene ad un’estrazione familiare molto agiata, ma la notorietà preferisce conquistarsela in prima persona sul campo. Ed è proprio grazie a questa sua straordinaria capacità che gli ammiratori non smettono per un attimo di entrare e uscire costantemente dai suoi scatti di vita quotidiani

Carolina Casiraghi, bellezza prorompente fuori dalle righe

Non è una bellezza, immortalata così, a caso, sulle frequenze d’onda dei social network, ma Carolina Casiraghi riesce sempre nell’intento di rendere l’atmosfera attorno a sè unicamente incandescente. Su Instagram, ad esempio ha davvero poche rivali di bellezza.

La sua in particolare è espressa in un contesto storico e architettonico che ha voluto significare una “svolta” nella storia di questo paese. Il “taglio” inusuale della sua avvenenza dietro l’obiettivo delle telecamere rispetta con estrema decisione questo filone alla moda.

I testimoni del fascino quasi sempre “illegale“, della “business woman” fioccano contestualmente agli scatti seducenti e accattivanti di “Cristina”, come preferisce farsi chiamare. Anche l’ultima performance in ordine di tempo ha riservato tempo e spazio alle ammirazioni. Una delle influencer più treny e in voga del momento neanche questa volta ha tradito le attese.

Una bellezza “fuori dalle righe” domina la scena artisitca, mentre la principessa Carolina siede su un tappeto di ricchezze mosaicizzate, tipiche del periodo rinascimentale.

Da sottolineare un “senza veli” al cardiopalma per la “pretty woman” del momento, protagonista di una performance maliziosa, resa trasgressiva dalla presenza degli stivaloni neri in pelle e un intimo trasparente che la immortalano nelle vesti di “Regina” assoluta del sex appeal

