Chiara Biasi, bikini piccante e lato A meraviglioso: bellissima – FOTO

Chiara Biasi è sempre più esplosiva sui social network: la nota influencer ha condiviso l’ennesimo scatto da mozzafiato.

Chiara Biasi continua a deliziare il suo pubblico postando ogni giorno fotografie particolarmente belle. Dopo un inizio nel campo della moda, la nativa di Pordenone è diventata una vera e propria influencer. Il suo account Instagram è seguitissimo e vanta ben 2,6 milioni di follower.

Chiara è stata sentimentalmente legata ad alcuni personaggi famosi come l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e l’attaccante ex Juventus Simone Zaza. La bellezza della classe 1990 non passa mai inosservata. La Biasi, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto da applausi: la 30enne indossa un bikini estremamente piccante e sfodera tutta la sua sensualità.

Chiara Biasi in bikini: che fisico!!

Chiara, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un bikini particolarmente sexy che esalta le sue curve da sballo. Il suo lato A è semplicemente perfetto. La friulana è super allenata e il suo addome da paura conquista letteralmente la scena.

L’immagine ha sicuramente estasiato i suoi fan. Il costume leopardato ha lasciato tutti a bocca aperta. Il post ha raccolto in breve tempo 20mila cuoricini e tanti commenti. “Quanto sei bella”, “Sei meravigliosa”, “Che bella che sei”, “Ma quanto sei bella, coinvolgente, magnifica”, si legge.

La Biasi, qualche settimana fa, mandò in tilt Instagram postando una fotografia stupefacente. La friulana è stata in Puglia per un importante shooting. La nota influencer stava senza reggiseno e si copriva il lato A con le braccia.

