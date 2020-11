Chiara Nasti, leggings aderenti e seno da urlo nel top: sembra trasparente – FOTO

La web influencer Chiara Nasti ha incantato nuovamente i follower di Instagram con una posa da capogiro: outfit accattivanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Ha iniziato la carriera sotto il segno delle “teenagers”, ma si è stabilita come “fiore all’occhiello” sulle home dei social network. Parliamo di Chiara Nasti, la web influencer napoletana che ha fatto lievitare i “sogni” degli appassionati, durante le performances su di giri.

La vivacità e la determinazione sono tra gli ingredienti più decantati dalla 22enne, protagonista dell’apertura di una pagina blogger, dove racconta di sè e dei suoi “piaceri” di vita. Tra questi il sogno di vivere in grande, con la libertà di poter decidere cosa fare in futuro. Per il momento look e make-up la fanno da padrone, come testimoniano gli scatti accattivanti, che mettono in risalto una bellezza mediterranea senza precedenti.

Durante la sua carriera ha partecipato ad iniziative alla moda di grande “spessore” mediatico, come “Charity Stars”, il cui successo in termini di fortuna è stato devoluto sul conto di alcune associazioni benefiche

Chiara Nasti, “bomba” di sensualità in azione: fans in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Nella vita di Chiara Nasti dunque non c’è solo l’interesse a rendersi sempre più innovativa davanti al pubblico, mettendo in risalto la sua inimitabile bellezza. Ma la generosità è un altro “segmento” importante del suo carattere, in continua evoluzione, soprattutto da un punto di vista estetico, dove agli occhi dei follower balza un repertorio fisico da stropicciarsi gli occhi.

Il desiderio di mettersi in mostra davanti al suo numerosissimo pubblico la incorona come una delle web blogger più note del panorama artistico delle divinità femminili. Su Instagram celebri sono le sue pose alla moda e all’altezza delle grandi occasioni, come sfilate su passerella.

Manca ancora un’esperienza di questo genere, magari una “parata” sul “Red Carpet” che sicuramente affascinerebbe e non poco la “Nasti Love”. A testimonianza dei social, Chiara si impegna e non poco a raggiungere obiettivi inimmaginabili. L’ultima foto in serie sul social, dove vanta oltre 1,7 milioni di follower sta facendo il giro del web.

Chiara si “immerge” in un nuovo look hair style molto accattivante, scegliendo di indossare un pantaleggings nero molto comodo e aderente che mette in risalto le sue inimitabili forme.

LEGGI ANCHE —–> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro come Lilli e il Vagabondo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Un pò più sù, un top, color “pelle” ricamato a fiori, che a prima vista sembra davvero trasparente. La temperatura sale e illumina il cuore dei follower, quando a dominare improvvisamente la scena è un seno incredibile: i fans non si trattengono dal lodare l’ennesima performance all’altezza dei sogni di gloria

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter