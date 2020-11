Claudia Ruggeri, coda di cavallo e tacchi vertiginosi: che stile – FOTO

Claudia Ruggeri, la impagabile ‘Miss’ di Avanti un Altro, continua a sedurre i suoi fan su Instagram: un look pieno di fascino, come non mai

Già da diverse stagioni televisive ormai, il suo volto è conosciutissimo per un ruolo che l’ha resa celebre in tutta Italia. Parliamo della ‘Miss’ per eccellenza, tra le ‘Bonas’ di Avanti un Altro, ossia di Claudia Ruggeri. La splendida bellezza 37enne è diventata una autentica celebrità, specialmente sui social network dove è seguitissima. L’ingresso nella ‘squadra’ di Paolo Bonolis le ha davvero cambiato l’esistenza, soprattutto per aver trovato, grazie al conduttore, il proprio compagno di vita. E’ Marco Bruganelli, fratello di Sonia, compagna di Paolo. Dunque, la Ruggeri è di fatto la cognata di Bonolis. E come detto ha ormai maturato un seguito notevolissimo di fan, che sul suo profilo Instagram possono godersela in scatti sempre molto attraenti.

Claudia Ruggeri, sui tacchi fa furore: e la maglietta bianca è aderentissima

Anche oggi, Claudia regala una serie di scatti mozzafiato. Negli studi di Mediaset, un post con quattro foto davvero seducenti, in cui gioca con la sua coda di cavallo e si slancia su tacchi davvero vertiginosi. Un Urban Style, come da definizione da lei stessa data nella didascalia, che riscuote successo da parte dei followers.

Non manca, al solito, il dettaglio in grado di esaltare le curve generose di Claudia. La maglietta bianca, infatti, è davvero molto aderente e fa risaltare un super lato A, anche senza concessioni particolarmente esplicite. Un fascino come pochi.

