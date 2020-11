Coronavirus: arriva la mappa del territorio, il numero dei positivi con un click

Coronavirus, il numero dei positivi con un click è possibile. La mappa del territorio che indica Comune per Comune quanti sono i positivi.

La pandemia ha modificato inevitabilmente la quotidianità di tutti. Emergono nuove esigenze e tra queste vi è quella di informarsi per tutelare la propria salute e al tempo stesso evitare che il virus possa espandersi velocemente. In Piemonte è attiva la mappa del territorio regionale, la quale con un click risponde alla domanda più diffusa: “Quante persone positive al test del coronavirus ci sono nella mia città?”. Come si può vedere dalla foto estrapolata dal web, il territorio regionale è diviso in Comuni. Tantissimi i colori impiegati per comprendere, già al primo sguardo, la situazione più o meno grave in ogni località piemontese. I colori vengono definiti in base alla soglia di appartenenza:

< o uguale 20 casi;

da 20 a 100;

da 100 a 300;

> di 300 casi;

I colori dal rosa chiaro vanno via via a diventare sempre più scuro per evidenziare la maggiore pericolosità. I dati sono aggiornati quotidianamente tenendo conto dell’uscita del bollettino.

Coronavirus: Mappa del territorio in Piemonte, come funziona

Per sapere il numero dei positivi basta cliccare sul Comune di interesse oppure – come suggerisce la foto – digitare il Comune nella tendina che si apre a destra. Nell’altro menu a tendina sempre sulla destra ma nella parte superiore della mappa, il riferimento è aggiornato il numero di positivi per 1000 abitanti. Uno strumento utilissimo che consente già da subito di capire la situazione globale, per chi vuole approfondire i menu a tendina forniscono delle informazioni più dettagliate.

App Immuni, mappa territoriale sono alcuni degli strumenti messi a disposizione per essere informati e aggiornati sull’onda del contagio.

