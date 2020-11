Cristiana Capotondi, magnetica in bianco e nero. Corpetto sensuale e posa da diva – FOTO

Irresistibile Cristiana Capotondi: sexy corpetto e posa da diva, l’attrice conquista tutti con la sua semplicità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Splendida anche in bianco e nero, Cristiana Capotondi riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi followers. Con il sensualissimo corpetto ed i capelli raccolti, l’attrice è magnetica nella sua semplicità. La posa da diva e lo sguardo sfuggente, combinati con il filtro dell’immagine, la fanno apparire come immersa in un altra epoca.

I suoi fan, ammaliati dal post, si sono scatenati: “Che bomba…” – commenta qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Stupendissima“.

LEGGI ANCHE> Elettra Lamborghini e Afrojack: il marito la riprende mentre cucina in costume FOTO

Cristiana Capotondi: il film su Chiara Lubich in onda a dicembre

E’ previsto per il prossimo dicembre il film TV “Chiara Lubich”, prodotto da Rai Fiction e Casanova Multimedia. Cristiana Capotondi, principale interprete, impersonerà la fondatrice del Movimento dei Focolari, di cui si celebra il centenario della nascita proprio quest’anno.

La regia è affidata a Giacomo Campiotti, il quale si propone di raccontare la vicenda della giovane fondatrice del Movimento, ambientandola tra il 1943 e il 1946. “Il film si ispira alla storia di Chiara, la rispetta, ma ci sono delle licenze consentite” – ha dichiarato Saverio D’Ercole, produttore creativo. Una storia ispirata alla vita della donna, dunque, che in certi tratti cerca di andare oltre quella che è la documentazione storica.

LEGGI ANCHE>Diletta Leotta, Il meglio deve ancora venire: il VIDEO dei ricordi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

“Ci sono anche delle piccole forzature, per tratteggiare il profilo di Chiara Lubich non come un “santino” e una persona che non sbaglia mai” – prosegue D’Ercole. Le riprese, iniziate lo scorso 3 agosto, sono avvenute nelle località di Trento e Rovereto, principalmente. Sono proprio questi i luoghi che hanno visto la nascita del Movimento dei Focolari, e che hanno ispirato la conversione di Chiara.

“Giacomo Campiotti è un grande regista e Cristiana Capotondi è stata bravissima nel ruolo di Chiara Lubich“. Dalle parole del produttore, si evince che il prodotto targato Rai Fiction è destinato ad essere un vero e proprio successo.

Non resta che attendere dicembre per vederlo trasmesso su Rai 1.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.