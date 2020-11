Diletta Leotta, “Il meglio deve ancora venire”: il VIDEO dei ricordi

Diletta Leotta ricorda i traguardi raggiunti nella sua carriera professionale in onda su DAZN con un video ironico e toccante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Già da alcuni anni, è uno dei volti più amati della tv e una delle bellezze più seducenti nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Ma a questo unisce anche una carriera in grande ascesa come conduttrice e intervistatrice sportiva. Diletta Leotta ha fatto passi da gigante negli ultimi anni ed è praticamente diventata da subito il volto di punta dell’emittente streaming DAZN. Oltre ad ammaliare milioni di fan sui social con i suoi scatti mozzafiato, non si può mettere tra parentesi il ruolo che sta, pian piano, assumendo nella comunicazione giornalistica e sportiva. E sul suo profilo Instagram ne troviamo oggi un interessante e autoironico compendio. Andate a pagina successiva per scoprire di cosa si tratta…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta “sceglie di sorridere” con un primo piano da infarto – FOTO

Diletta Leotta, passi da gigante da intervistatrice: i fuori onda più divertenti e significativi