Elena Barolo. La risposta perfetta agli haters zittisce tutti – FOTO

Elena Barolo. L’ex velina di Striscia la notizia, in giro per Milano, pubblica degli scatti urbani. La risposta alle provocazioni

Una carriera poliedrica quella di Elena Barolo. Divenuta celebre al grande pubblico italiano per aver calcato la scrivania del tg satirico, Striscia la Notizia. Da allora la velina bionda ne ha fatta di strada.

Dopo aver abbandonato il programma di Antonio Ricci ha condotto “Lucignolo” su Italia 1, insieme alla sua compagna d’avventure, Giorgia Palmas. E’ stata meteorina di ‘TG4’ e ha interpretato il ruolo di Vittoria Della Rocca nella fiction “Centrovetrine”. Ha studiato recitazione al CTA di Milano e presso l’Actors Studio di Los Angeles.

Valletta, poi conduttrice, attrice ma anche fashion blogger, speaker radiofonica e stilista. Suo infatti il brand dal nome Cachemire Ballerina. Seguitissima anche sui social network, conta solo su Instragram un numero di oltre 260mila follower.

Elena Barolo: la risposta alle provocazioni

La Barolessa pubblica una serie di scatti urbani sulla sua bacheca Instragram. Protagonista indiscussa è lei, splendida in giro in una Milano autunnale ma rallegrata da un timido sole che illumina la showgirl. Elena Barolo porta con sè pacchi e pacchetti: giornata di shopping!

La sua mise è total black: giacca sportiva di pelle e minigonna. Le gambe perfette e toniche sono scoperte, indossa delle comode scarpe ballerine. Il post è chiaramente sponsorizzato da un brand di calzature. Le immagini, infatti, la ritraggono in sequenza, sbarazzina e volteggiante per la città, poi circondata da un buon numero di scarpe.

Scrive in didascalia: “La vita e’cosi: volteggiare, cadere e tornare a volare”. Un hater commenta gli scatti con delle parole sessite con le quali allude al fatto che la Barolo possa permettersi di fare compere perché mantenuta dal marito. “E fare shopping con la carta del marito” – scrive.

Elena Barolo lo zittisce immediatamente: “Sono orgogliosamente indipendente da 18 anni! E se non ci credi, a me non me ne può fregar di meno”. Non soddisfatto della risposta, un’altra persona continua a provocare: “Posso chiederti qual è il tuo lavoro ora che non fai più televisione?”

L’ex velina replica: “Lavoro con Instagram, ho un blog dal 2012, saltuariamente lavoro in tv e ho una linea di abbigliamento, Cachemire Ballerina.” Se il follower in questione si è scusato, dicendo di essere semplicemente un curioso, c’è chi invece chiede: “Perché Instagram ora è un lavoro? Che titolo di studio ci vuole?”

Purtroppo queste domande sono frutto di una mentalità retrograda che fatica a capire che i sistemi di comunicazione si evolvono insieme alla società e alla tecnologia e si, passano anche attraverso i social network.

