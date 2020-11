Elisa Isoardi si prepara ad affrontare l’ultima puntata di Ballando con le stelle insieme al suo maestro Todaro. Cosa ci riserveranno?

Elisa Isoardi è pronta ad affrontare la finale di Ballando con le Stelle con il suo bel maestro Raimondo Todaro. Fin da subito sui due si è alimentato il gossip, con rumors che parlano di un profondo feeling tra i due. In coppia c’è da dire che sono molto belli e affiatati anche se la loro partecipazione al programma di Rai 1 di Milly Carlucci non è stata proprio fortunata.

Prima Todaro è stato operato d’urgenza per un’appendicite, poi la Isoardi si è fatta male alla caviglia e per questo i due si sono ritirati sperando nel ripescaggio e così è stato. Ora sono di nuovo in pista e magari chissà nell’ultima puntata di Ballando con le stelle potrebbe arrivare per loro il lieto fine.

Molti ci sperano e li vorrebbero vedere insieme. Ieri l’ex di Matteo Salvini, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” ha mandato dei “messaggi” potremmo dire che forse lasciano presagire qualcosa.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, le parole di lei stuzzicano

“Sono strafelice di essere in finale, è stato un regalo da parte di Ballando” ha detto ieri in collegamento con il programma di Rai 1, Elisa Isoardi. Per lei e il suo maestro sono pronti per affrontare una settimana molto impegnativa. Prove già all’attivo per arrivare molto preparati.

“Io e Raimondo Todaro abbiamo già fatto il piano della settimana, saranno doppie sale fino a venerdì. Prepariamo tutti i balli e incrociamo le dita” ha detto la conduttrice.

E poi quella frase che non è passata inosservata: “Sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto”. A chi si riferisce? Al suo Raimondo Todaro? Del resto entrambi sono single, lei da diverso tempo e lui anche dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca, insegnate di ballo ad Amici.

Nient’affatto. Il riferimento è a Tullio Solenghi che la conduttrice stima molto. Ha infatti affermato: “Sono felicissima di essere in finale, anche con Tullio Solenghi, perché non avrei avuto il coraggio di sfidarlo”.

Qualcosa sta per sbocciare? Magari sì e per capirlo non ci resta che seguire la coppia, per il momento solo sul palco.

