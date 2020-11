Elisa Toffoli, grata all’amico di una vita: “Mi hai fatto il terzo regalo” – FOTO

Elisa Toffoli dedica un lungo messaggio a un collega e amico speciale, Ligabue: i due tornano sulla scena insieme dopo quasi quindici anni

Ad annunciare la notizia ci ha pensato proprio lui, Ligabue, che ha presentato al pubblico il nuovo singolo in uscita questo venerdì 20 novembre: “Volente o Nolente“. Un brano speciale, conservato per quindici lunghi anni e che vede la collaborazione di Elisa. I due artisti in passato hanno lavorato insieme in due occasioni: duettando nella celebre canzone “Gli ostacoli nel cuore” e successivamente quando il cantautore le donò “A modo tuo“. Quello che il pubblico non sapeva è che i due hanno tenuto nel cassetto un progetto realizzato insieme e che sarà rilasciato proprio questo venerdì. Per l’occasione Elisa ci ha tenuto a dedicare un lungo messaggio all’amico.

Il messaggio di Elisa a Ligabue: “Si tratta di magia”

La cantante si ritiene una persona fortunata per aver avuto l’occasione di collaborare con Liga in passato, eppure questo brano sembra possedere qualcosa di particolarmente speciale. “Ti ho ringraziato quando è arrivato il primo regalo, ti ho ringraziato per il secondo […] Adesso è arrivato il terzo e ormai mi dico che si tratta di magia” sottolinea Elisa, che ricorda il lontano pomeriggio trascorso in studio a Correggio, quindici anni fa, quando registrarono “Volente o Nolente“.

“Delicata e potentissima allo stesso tempo, era una melodica grande ma semplice e le parole vere come specchi. Hai voluto tenere la mia voce che avevamo registrato insieme quel giorno e questa scelta rende tutto più potente e più struggente“, scrive la cantante. Un brano per il quale Ligabue ha dichiarato di aver fatto i salti portali per tenere e che chiaramente significa molto per i due artisti.

“Come le altre tue canzoni che canto e ho contato, questa mi entra dentro e mi attraversa“, sottolinea Elisa, nonostante precisa non abbia preso parte alla scrittura o alla produzione. “Ho prestato solo la mia voce“, dichiara, come se fosse cosa da poco.

Questa collaborazione farà parte del progetto discografico di Ligabue in uscita il 4 dicembre, una raccolta dei 77 singoli rilasciati dal cantautore nel corso della sua carriera al quale ha aggiunto ben sette inediti. Uno di questi il pubblico ha già avuto modo di ascoltarlo, si tratta di “La ragazza dei tuoi sogni“. Tra pochi giorni invece potremo emozionarci con le voci di Liga e di Elisa, di nuovo insieme.

