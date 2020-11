Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime: il motivo è straziante. Quello che è successo ieri sera ha fatto stare davvero molto male l’ex di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci non ha proprio digerito le accuse di Dayane Mello di ieri sera. In puntata ha gestito bene il confronto, ma oggi parlando con Stefania Orlando e Adua Del Vesco è inevitabilmente crollata. Adua ha provato a convincere la Gregoraci ha parlare con Dayane Mello e risolvere quello che è successo, l’amica ha detto che la clip stata tagliata male e che la modella non voleva dire davvero quello che è stato mandato in onda ieri.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e le lacrime per le parole di Dayane Mello: “Me lo sento dire da tutta la vita”

“Io mi sento dire queste cose da tutta la vita, e come ho detto ieri, non sono stata un quarto d’ora con Flavio ma 13 anni e abbiamo avuto un figlio stupendo” ha detto Elisabetta tra le lacrime. Anche Stefania è corsa in soccorso della concorrente: “Dayane non ha sempre ragione. Anche con la storia di Francesco, è stato attaccato per aver detto che lei è poco elegante, ma mica si riferiva ai vestiti?”.

