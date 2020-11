Enock Balotelli rompe il silenzio su Selvaggia: “Non sono un santo”

Grande Fratello Vip, Enock Balotelli rompe il silenzio su Selvaggia Roma: “Non sono un santo”. Negli ultimi giorni gli equilibri nella casa più spiata d’Italia sono in tilt

Enock Balotelli è uno dei concorrenti più tranquilli di questa edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni è finito nel mirino, o comunque al centro dell’attenzione, per l’entrata di Selvaggia Roma nella casa. L’ex concorrente di Temptation Island appena è entrata ha rivelato di aver baciato Enock quest’estate, quando lui era già fidanzato con Giorgia. Qui è scoppiato il caos e lui si è molto arrabbiato, smentendo categoricamente questo bacio e dicendo che i famosi messaggi di cui parla Selvaggia ci sono ma sono stati mandati da un suo amico.

Grande Fratello Vip, Enock Balotelli parla del famoso bacio con Selvaggia: “Ho fatto le mie cose”

Enock oggi si è sfogato con i suoi compagni nella stanza arancione. “Io non sono un santo. Se fosse entrata e mi avesse detto che ci siamo baciati un anno fa, avrei detto sì, può anche essere, siamo ragazzi e i baci in discoteca si danno e pure tanti. Ma se tu mi dici che ci siamo baciati tre mesi fa, quando io già stavo con Giorgia, non ci sto“.

