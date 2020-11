Federica Panicucci, la FOTO commovente nel cuore della città fantasma

Federica Panicucci ha pubblicato uno scatto in occasione della copertina di un settimanale: sullo sfondo c’è una città deserta. Il messaggio della conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La conduttrice di ‘Mattino 5’ (programma in onda alle 8:40 dal lunedì al venerdì) ha pubblicato uno scatto in Piazza del Duomo a Milano. Federica Panicucci indossa la mascherina in una piazza tristemente deserta a causa delle restrizioni imposte dal Dpcm del governo per contrastare la pandemia del coronavirus. A farle compagnia ci sono solo i piccioni. La piazza più famosa del capoluogo lombardo restituisce a chi guarda la foto uno spettacolo spettrale che fa da contrasto con la maestosità della Cattedrale della “bela Madunina“. La Panicucci scrive di non aver mai visto la città così, deserta. La conduttrice si distingue, oltre che per il messaggio, anche per la classe e lo stile che sfoggia da sempre.

Federica Panicucci: la foto in una Milano deserta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La signora delle mattinate di Canale 5 si mostra in tutta la sua bellezza ed eleganza di fronte alla maestosità del Duomo. Federica Panicucci sceglie il rosso come colore predominante del suo outfit, indossando un maglione e un cappottino lungo di una tonalità tanto accesa da riuscire a creare il giusto contrasto con il grigio del marmo secolare alle sue spalle. Un jeans e degli stivali lunghi neri che avvolgono totalmente le gambe completano il suo abbigliamento dandole l’opportunità di mostrarsi al mondo bella e sensuale senza bisogno di scoprirsi, una capacità che non tutti posseggono. La bionda più famosa della televisione ha pubblicato lo scatto con lo scopo di diffondere un messaggio di positività ai tanti italiani che la amano e stanno soffrendo per la pandemia da Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La didascalia che accompagna la foto infatti è chiara: “non sai mai quanto sei forte fino a quando esserlo è l’unica scelta possibile”.

