Gli ultimi scatti di Francesca Brambilla sono una visione sublime: la “Bona Sorte” di ‘Avanti un Altro’ continua a lasciare senza fiato i suoi follower

Francesca Brambilla ha condiviso delle foto oggi in cui è distesa su un elegante parquet. Non indossa niente a parte l’intimo nero che lascia poco spazio all’immaginazione: la schiena inarcata in avanti mette in risalto la sontuosità della sua figura. Nella prima immagine si vede appunto la Brambilla stesa mentre tiene le mani sui suoi lunghi capelli: lo sguardo è rivolto verso l’obiettivo del fortunato fotografo, che l’ha immortalata in bianco e nero. Il reggiseno nero a stento contiene il suo lato A prosperoso e lo slip dello stesso colore è come se non ci fosse. La showgirl bergamasca ha delle gambe da urlo, madre natura infatti le ha donato oltre alla bellezza anche l’altezza. Le foto sono tre e lei chiede ai suoi fan: “Se io fossi la tua ragazza, quale sceglieresti”?

