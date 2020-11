GF Vip confermato il prolungamento: la data ufficiale della finale. Entro la puntata di venerdì prossimo i ragazzi scopriranno che il programma finirà a febbraio

Il Grande Fratello Vip è stato ufficialmente prolungato e la notizia verrà data ai ragazzi entro venerdì prossimo. Tutti sono curiosi di capire come reagiranno i ragazzi ma soprattutto se ci sono gli estremi legali per farlo, perché i ragazzi nella casa hanno più volte sottolineato che da contratto può essere prolungato soltanto di due settimane. Molti sembrano essere arrivati al limite di sopportazione e questa notizia potrebbe non renderli molto felici.

GF Vip, programma prolungato fino a febbraio: quale sarà la reazione di concorrenti?

Dovrebbero entrare altri nove concorrenti che concorreranno per la finale insieme a chi è lì da settembre e questo, per molti sui social, sembra immorale. Anche perché entreranno sapendo già che tattiche usare per arrivare alla vittoria. Sui social è scoppiata la polemica e in molti sono preoccupati che i ragazzi a questa notizia potrebbero voler abbandonare la casa. Oramai sono convinti di essere agli sgoccioli considerando che il programma doveva finire il 4 dicembre e questa notizia non renderà tutti proprio felici.

