Ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip il noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Al momento è stato presentato solo come un ospite al quale è stata affidata una mansione ben specifica

Nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ma questa volta si tratta di un ospite che rimarrà in casa per un periodo limitato. Parliamo di Giacomo Urtis, conosciuto al pubblico per essere il chirurgo dei vip e noto volto dei salottini televisivi. Un carattere spumeggiante che andrà ad animare le dinamiche della casa. La sua entrata ha un obbiettivo ben preciso ed è stato proprio comunicato ai concorrenti ieri sera che lo hanno accolto con molto entusiasmo.

Giacomo Urtis e i gossip sui vip in casa

Ogni giorno il chirurgo avrà il compito di riportare ai concorrenti della casa dei gossip provenienti dall’esterno che li riguarda, ma non tutti saranno veri. Toccherà a loro scoprire quali corrisponderanno alla realtà e quali no. La durata della permanenza di Urtis non è stata comunicata ma per il momento è certa la sua presenza solo come ospite e non come concorrente ufficiale. Il chirurgo all’interno della casa ha ritrovato molti vip di sua conoscenza: da Dayane Mello a Giulia Salemi e Tommaso Zorzi che hanno preso la sua entrata positivamente.

Il primo gossip è stato lanciato proprio durante la diretta e riguarda la new entry Selvaggia Roma. Sebbene la ragazza sia stata al centro di diatribe legate a Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli il gossip riportato dall’esterno non riguarda nessuno di loro. Anzi. Urtis ha messo il dubbio che Selvaggia stia frequentando un calciatore internazionale. La notizia non è stata né confermata né smentita ma la faccia dell’influencer era piuttosto imbarazzata mentre cercava di sviare il discorso.

Giacomo continuerà nei prossimi giorni a diffondere voci all’interno della casa. Chi saranno le sue “vittime”?

