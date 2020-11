Giulia De Lellis, apre la pelliccia e sotto c’è il nulla: si vede tutto – FOTO

Giulia De Lellis, apre la pelliccia e sotto c’è il nulla: si vede tutto. L’influencer ha fatto impazzire tutti con gli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è una delle influencer più famose del mondo di Instagram: sembra essere passata una vita da quando ha sceso le scale del programma di Maria De Filippi e invece erano solo quattro anni fa. Quattro anni in cui ha visto la sua vita cambiare radicalmente, sia a livello professionale che a livello amoroso. Infatti lì è cominciata la sua carriera e la sua complicata storia d’amore con Andrea Damante. Sembravano inseparabili, ma dopo che lei ha scoperto una serie di tradimenti, sono cominciati i loro infiniti tira e molla.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto: la scollatura è mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

L’ultimo ritorno di fiamma c’è stato a marzo durante il periodo della quarantena, questa sembrava la volta giusta e invece la rottura è arrivata alla fine dell’estate. Lei ha cominciato una nuova storia con Carlo, molto contestata in quanto lui era un caro amico di Andrea. Lei ha sottolineato di non aver mai tradito, che lei non farebbe mai una cosa del genere e soprattutto non si metterebbe con il migliore amico del suo ex, e se ha cominciato questa storia è perché questa amicizia non è così importante come dice Andrea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)