Grande Fratello Vip, riassunto 16 novembre: eliminazioni e litigi. Elisabetta Gregoraci risponde alle accuse di Dayane Mello, viene eliminato Massimiliano Morra dal gioco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il Grande Fratello Vip ci ha riservato una puntata piena di colpi di scena. Abbiamo cominciato con Dayane Mello smascherata: i ragazzi in puntata hanno avuto modo di vedere quello che è successo sabato sera. Le cose che Tommaso Zorzi aveva detto di aver sentito e che Dayane aveva negato, sono state fatte vedere in una clip. Poi il confronto tra Dayane ed Elisabetta Gregoraci, dopo le forti accuse della Mello: Elisabetta ha avuto modo di rispondere e di difendersi. E infine il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, dopo la lite del post puntata di venerdì.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato”

Grande Fratello Vip, riassunto della diciannovesima puntata: colpi di scena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Chiuso questo capitolo, passiamo ad Enock e Selvaggia e il famoso bacio che si sarebbero scambiati quest’estate quando lui era già fidanzato. Riguardo questi famosi messaggi, Enock ha detto che ci sono i messaggi di cui parla lei ma lui sostiene che non li ha mandati lui ma una terza persona che non vuole coinvolgere. In seguito c’è stato il momento Massimiliano Morra, che ha incontrato suo padre. Il padre ha criticato Tommaso Zorzi e c’è stato uno scontro acceso tra di loro. Successivamente si è parlato del litigio Patrizia De Blanck – Tommaso Zorzi e dopo dell’entrata di Selvaggia Roma che ha scombussolato gli equilibri nella casa.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi sbotta contro il padre di Morra: “Non si permetta mai più“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)