La guida completa per avere gambe più belle e toniche

Quante di noi nonostante la dieta ed i trattamenti non riescono a far dimagrire e tonificare le gambe? Quindi, cosa è necessario fare per avere delle gambe più belle? Ecco una guida completa

Innanzitutto il principale nemico delle nostre gambe è il grasso. Sappiamo che il grasso si accumula maggiormente se abbiamo una vita troppo sedentaria. Infatti, nonostante i muscoli delle nostre gambe siano potenti, se non vengono stimolati abbastanza e con degli esercizi mirati, tendono a cedere ed a rilassarsi. Per non parlare poi dei cuscinetti di cheval, alle estremità delle nostre cosce, molto difficili da smaltire.

Esistono poi dei cambiamenti che avvengono nel corso della vita di una donna e che provocano l’accumulo di grasso. Si fa soprattutto riferimento a tutte le variazioni ormonali o ai problemi circolatori. Uno dei sintomi più diffusi è infatti, quello delle gambe pesanti e gonfie, con ritenzione idrica.

Ma non preoccupatevi, se si applicano queste semplici regole, è possibile avere delle gambe più snelle e toniche.

Regole per gambe snelle e toniche

Il desiderio di ogni donna è ottenere delle gambe che possano valorizzare al massimo ed oggi tratteremo alcune semplici indicazioni per far sì che questo accada! Come fare per avere delle belle gambe? Il segreto è farle lavorare per stimolare la circolazione linfatica. Vediamo come.

Esegui dei semplici esercizi ogni giorno. Oltre all’attività fisica, più solleciti le tue gambe e maggiormente saranno toniche. Perciò quando sei a casa, prendi l’abitudine di camminare sulle punte dei piedi, tenendo la pancia in dentro, per almeno 3 minuti. Potrà sembrarti un esercizio inutile ma in realtà, se eseguito con costanza, è molto efficace. Ripeti la sequenza dei 3 minuti almeno 4 volte durante il corso della giornata.

Mantieni un alimentazione sana. L’alimentazione si sa, è il primo passo per avere un corpo in forma. Tienila per questo sotto controllo evitando così oscillazioni di peso importanti. Nella tua tavola non dovrà mancare niente, dovranno essere presenti carboidrati, proteine e grassi, però dovranno essere bilanciati. In questo modo, aiuterai le tue gambe a mantenersi in forma.

Esegui dei circuiti di allenamento per le gambe. Se vuoi migliorare l’aspetto delle tue gambe, un elemento fondamentale è quello dell’attività fisica! Contrariamente a ciò che si può pensare, allenare le tue gambe non le farà aumentare di volume. Se segui un alimentazione corretta ed una giusta idratazione, le renderà semplicemente toniche e snelle. Quindi procedi senza timore con dei circuiti di potenziamento per le tue gambe e vedrai dei risultati eccezionali.

Cammina ogni volta che puoi. Camminare migliora la circolazione delle gambe ed accelera il metabolismo. In più se mantieni una velocità sostenuta nella tua camminata, rassoderai cosce e glutei. Quindi evita l’auto ed i mezzi il più possibile, preferendo piuttosto la camminata. Altrimenti, se puoi, concediti mezz’ora al giorno di camminata all’aperto o sul tapis roulant.

Mantieniti sempre idratata. Bere tanta acqua è essenziale per contrastare la ritenzione idrica. Perciò mantieniti sempre idratata bevendo 1,5/2 litri di acqua al giorno. Se in questo periodo invernale ti risulta difficile bere acqua nessun problema! Ricorri alle tisane. Da sempre alleate del nostro benessere, ci favoriscono il giusto apporto di idratazione. Se contengono alimenti specifici per eliminare il gonfiore, aiuteranno le vostre gambe a sgonfiarsi contrastando la cellulite. Provate ad esempio quelle alla menta o ai frutti rossi.

Tieni le gambe sollevate. La sera, dopo la giornata, solleva le tue gambe per almeno 10 minuti. Sentirai da subito una sensazione di forte benessere perché le tue gambe inizieranno ad essere più leggere. Se puoi, tieni sollevate le tue gambe anche in ufficio, aiutandoti con degli apparecchi appostiti o usando una semplice scatola. Allo stesso modo, cerca di tenerle sollevate anche quando dormi, applicando un piccolo cuscino sotto. Vedrai le tue gambe notevolmente sgonfie.

Non usare vestiti troppo stretti. I vestiti stretti come leggins o pantaloni troppo elasticizzati non favoriscono la circolazione delle tue gambe, rendendole di conseguenza più gonfie. Prediligi vestiti più ampi o se proprio non puoi rinunciare alle cose attillate, indossa sotto delle calze a compressione. In questo modo verrà favorita la circolazione.

Tramite questi semplici consigli potrai osservare dei notevoli benefici nelle tue gambe. Ricorda però che l’alleata dei tuoi risultati è sempre la costanza. Sii costante ed otterrai delle gambe snelle e toniche!

