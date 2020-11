Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 novembre: Umberto è sempre più insistente

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 novembre: Umberto è sempre più vicino a Federico, molti iniziano ad avere dei sospetti.

Al Paradiso si lavora duro in vista delle vacanza di Natale. Peccato che i bozzetti di Gabriella non siano piaciuti a Vittorio. La ragazza si trova nella scomoda posizione di decidere quale dei suoi due lavori salvare. Nel frattempo Umberto sta passando molto tempo con Federico e questo non piace a Luciano, ma anche ad Agnese che teme che il loro segreto venga scoperto. Federico è infatti figlio legittimo di Umberto, ma questo né Agnese né Luciano dovranno mai venirlo a sapere. Ed infine c’è Roberta, che non sa ancor che direzione dare alla sua vita. Sarà abbastanza coraggiosa da lasciare tutto per andare a Bologna?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 novembre: Luciano cerca casa

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella rimarrà molto delusa dal giudizio di Vittorio sui suoi bozzetti. Ad accorrere in suo aiuto sarà Agnese, che le consiglierà di lavorare da casa e riposarsi un po’. La presenza di Salvatore si rivelerà inoltre essenziale per far tornare il buonumore alla bella stilista.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Luciano cerca casa e Clelia lo sta aiutando. A distrarlo da questo importante cambiamento c’è però l’atteggiamento ossessivo di Umberto, che sembra non volersi allontanare da Federico. L’uomo vuole recuperare il tempo perduto, ma il ragazzo, per quanto lusingato, ha altro a cui pensare.

