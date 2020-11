Iva Zanicchi malata: la notizia che tutti stavamo aspettando

Iva Zanicchi, la famosa cantante italiana è risultata positiva al coronavirus agli inizi di novembre 2020. Una dura battaglia che è riuscita a vincere

LEGGI ANCHE >>> Iva Zanicchi: positiva al coronavirus, la situazione è grave

Il Covid-19 ha colpito anche Iva Zanicchi. La celebre cantante e attrice italiana ha dichiarato ai suoi fan di essere risultata positiva al coronavirus a inizio mese attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram. Ricoverata d’urgenza per una polmonite causata dal virus, la donna ha raccontato la sua esperienza e gli effetti della tragica pandemia. All’emergenza dei primi sintomi, prima il raffreddore, poi la febbre e in seguito la polmonite, la cantante si è subito preoccupata. Ha definito il Coronavirus “una brutta bestia” data la sua imprevedibile contagiosità e rapida mutevolezza. Oggi è riuscita finalmente a tornare a casa. Vediamo nel dettaglio l’esperienza della malattia e della pronta guarigione.

NON SONO EROI, SONO PROFESSIONISTI VERI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Iva Zanicchi è ancora ricoverata, le sue condizioni peggiorano: sto male

Così Iva Zanicchi definisce gli infermieri che l’hanno guarita dal Coronavirus. Alla conduttrice era stata diagnosticata una polmonite bilaterale a causa del contagio da Covid-19. Nonostante la malattia, la famosa cantante non ha rinunciato al contatto con i fan. I follower sono stati sempre aggiornati grazie alle sue condivisioni sui social: è stata lei stessa ad annunciare ogni giorno l’andamento della malattia. Dopo 8 giorni di ricovero, oggi la donna ha finalmente annunciato di essere guarita. Tornata a casa, Iva Zanicchi ha ringraziato il personale e l’intero reparto dell’ospedale di Vicamarte, dai medici agli addetti alle pulizie. In particolare, complimenta tutti per la bravura, il coraggio, l’empatia e soprattutto per l’inarrestabilità dei loro sacrifici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

LEGGI ANCHE >>> Come combattere l’ansia da coronavirus e vivere serenamente nella propria casa

Dalla sua dimora, la conduttrice italiana ricorda che è giusto continuare a vivere con tranquillità, ma invita tutti alla prudenza. Il virus esiste, circola e l’unico modo per difendersi davvero è rispettare le regole e indossare la mascherina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.