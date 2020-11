Juliana Moreira con Edoardo Stoppa nella cabina gold, elegantissimi – FOTO

Ospiti a Domenica Live, Juliana Moreira posta sulla sua pagina Instagram uno scatto che la vede con il marito Edoardo Stoppa nella cabina gold

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Completo blu inchiostro con collo reverse nero e scarpe borchiate per l’ex inviato di “Striscia la Notizia” Edoardo Stoppa mentre gonna a matita, top manica lunga con la pancia scoperta e décolleté alte nero lucido per la bella brasiliana Juliana Moreira.

La coppia è stata invitata al programma “Domenica Live” per festeggiare il loro recente anniversario nel salotto di Barbara D’Urso. Nella foto condivisa su Instagram da Juliana li vediamo nell’immancabile cabina gold che introduce ogni volta un nuovo protagonista che poi scenderà a parlare. Sorriso smagliante e occhi innamorati, i fan li hanno premiati con molti apprezzamenti per lo scatto e per l’enorme simpatia che dimostrano ogni giorno come coppia.

I due stanno insieme come coppia sposata da tre anni ma il fidanzamento parte molti anni prima, nel 2010, e nonostante tutto gli Stoppeiras sono sempre più inseparabili e con due figli al seguito, Lua e Sol.

Nel corso dell’intervista Barbara ha chiesto notizie su come si sono conosciuti e le gravidanze affrontate. Edoardo Stoppa ne è rimasto subito affascinato per la solarità contagiosa: “Il primo bacio c’è stato dopo due-tre settimane, perché la prima settimana sono stato fuori per lavoro. C’è stato una telefonata, mi ha tenuto al telefono un’ora e quaranta e io ho detto: “è quella giusta”.

Edoardo Stoppa, “Quando le ho chiesto di sposarmi lei ha dato di stomaco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La conduttrice chiede alla coppia della loro prima gravidanza. “Siamo rimasti provati da una gravidanza non andata a buon fine, ma il medico che ci seguiva ci ha rincuorato. A 28 anni è stato un trauma, ma siamo stati fortunati, adesso abbiamo due figli” racconta Juliana. “Quando sono rimasta incinta ho messo il test di gravidanza con un fiocchetto rosso e l’ho lasciato nel cassetto di Edoardo. Questo quando aspettavo Lua, la nostra prima figlia, che in portoghese significa Luna”. La coppia infatti aspettava due gemelli ed è nata solo Lua.

La proposta di matrimonio solo dopo che Lua insisteva da tempo per vedere i genitori sposati, Edoardo Stoppa confessa che le diceva sempre “Quando tu potrai portare le fedi. Poi, alla seconda gravidanza, le rispondevo: quando lui sarà in grado di portare le fedi”.

“Quando le ho chiesto di sposarmi eravamo a New York – dice Edoardo – in cima all’Empire State Bulding, mi sono messo in ginocchio, e lei ha dato di stomaco”. Ma a spiegare il motivo è proprio Juliana Moreira:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

“Ho preso un colpo di freddo uscita dalla caffetteria, era novembre. Edoardo mi ha convinto a salire, a me non fregava niente perché vengo da San Paolo in Brasile e è pieno di grattacieli lì, mi sentivo tutta scombussolata, così quando si è inginocchiato, e mi ha fatto la proposta, ho dato di stomaco. Tutta colpa della cioccolata però!”.

