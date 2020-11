Justine Mattera: un trionfo atletico di sensualità e carisma – FOTO

La slanciata e aitante, Justine Elizabeth Mattera, mostra la sua personalità in uno scatto a dir poco strabiliante.

L’attrice di origini statunitensi, Justine Mattera, ha mostrato per tutti i suoi fan su Instagram a pieno la sua vera natura atletica. Oltre ad essere, infatti, di una bellezza disarmante, la bionda e carismatica showgirl nella sua vita, oltre che alla sciatteria, sembra non lasciare alcuno spazio alla pigrizia.

Un tutina che le calza a pennello e delle scarpe a renderla ancora più slanciata di quello che è, contornano l’atmosfera sportiva e tipicamente ottimista della giornata di oggi. I fan hanno applaudito l’attrice quarantanovenne a suon di like sul suo profilo Instagram.

Potrebbe interessarti anche —>>> Rocio Morales, lady Bova è un incanto: vestito da favola. Amabile – FOTO

Justine Mattera: un’ottimismo a prova di atleta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

“Sperando in una stagione indimenticabile” Justine Elizabeth si dichiara in questo modo nella didascalia allo scatto. Amatissima in Italia nonostante la nascita avvenuta nella Grande Mela, la bella Justine, deve molto del suo affetto da parte della penisola, viste anche le origini della sua famiglia. La tutina indossata nella foto, oltre che ad imbarazzare i fan più suscettibili alla sua bellezza, serve proprio a partecipare ad una competizione di ciclismo, su strada maschile, detto anche Trittico Lombardo. Verrebbe da dire che Justine si stia preparando con lo giusto spirito alla stagione.

Leggi anche —>>> Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Mi ha chiesto di sposarlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La passione per lo sport di Justine non si limita soltanto al ciclismo. Nell’ultimo scatto è ritratta in abito da corsa, una tutina nera che lascia intravedere il suo fisico asciutto e meraviglioso. Le sfumature di colore giallo fluo si abbinano alla perfezione con il murales alle sue spalle ed in egual misura con la sua capigliatura. Un vero binomio di eleganza e sportività, si dimostra una diva da non sottovalutare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.