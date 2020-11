Katia Perdotti e il cioccolato: momenti di pura estasi-FOTO

La Pedrotti condivide una foto su Instagram mentre si gusta una cioccolata calda preparata in casa con Fitvia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Katia Pedrotti si da alla cioccolata calda con gioia e intanto promuove il marchio Fitvia con la quale ha preparato la cioccolata. Ricorda a tutti che c’è una promozione usando il suo codice sconto e poi parla della cioccolata come un prodotto fantastico, leggero e che stimola il metabolismo. Spesso su Instagram da anni si vedono influencer e personaggi noti sponsorizzare questo marchio, Fitvia. Questo marchio produce tutti prodotto dietetici che aiutano a dimagrire e sono sani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Aurora Ramazzotti e un momento di gioia: “Io la amo”

Katia Pedrotti coinvolge anche il marito nelle sue sponsorizzazioni e scatta la risata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

La Pedrotti sponsorizza quindi, spesso i prodotti di Fitvia. Si tratta per lo più di erbe e polverine da miscelare poi con acqua o latte, per ottenere dei beveroni che drenano e aiutano il metabolismo. I prodotti sono davvero molti, cioccolata calda come abbiamo visto per la Pedrotti, ma anche tè caldi e creme da spalmare come sostitute alla nutella. Si trovano anche preparati per panckakes o biscotti, insomma c’è una vasta gamma di prodotti da scoprire. E ormai sono anni che su Instagram si vedono influencer pubblicizzarli con i famosi codici sconti.

La Pedrotti fa partecipare tutta la famiglia alle sue sponsorizzazioni per Fitvia e altri marchi. In particolare coinvolge il marito Ascanio, facendogli assaggiare i vari prodotti che vuole promuovere. Il marito non reagisce benissimo ma ironizza e scatta subito la risata. Poi per amore della moglie cede e si presta al gioco. In questo caso parliamo di un quiz che la Pedrotti ha organizzato per far indovinare al marito i gusti delle creme che gli farà provare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Bianca Guaccero, il balletto sensale da perdere a testa-VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

La Pedrotti benda dunque il marito e comincia ad imboccarlo, anche se lui appare molto diffidente perché a quanto pare alla Pedrotti piace fare dispetti. Tutto bene però quel che finisce bene e il marito indovina i gusti delle creme assaggiate, tra una gag divertente e l’altra. Sono davvero una coppia bellissima e divertente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.