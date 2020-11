Levante: la cantante siciliana piena di stile e sensualità, stupenda – FOTO

Levante condivide con i fan la sua storia, su Instagram racconta come è nata la sua passione e lo fa con una foto sensuale

La cantante dagli occhioni neri e la folta chioma sta ormai scalando la vetta del successo, dopo la grande performance a Sanremo 2020, Levante ha conquistato un gran fetta del pubblico italiano. Musica orecchiabile e dai messaggi importanti, i fan adorano le sue canzoni e i suoi testi sono apprezzati dalla critica e dal mondo musicale. Ma quando è nata questa passione? La cantante lo racconta attraverso un post su Instagram.

Levante: qual è la storia della cantante? FOTO

Levante, classe 1987, è una ragazza acqua e sapone che attraverso la sua musica riesce a far emozionare le persone che la ascoltano. Nel 2014 inizia il suo percorso aprendo i concerti di Max Gazzè, per poi diventare lei la vera star della festa. Su Instagram è seguita da 870 mila follower che sono curiosi e si lasciano travolgere dai suoi messaggi e pensieri. Una delle sue esperienze più grandi è stata la partecipazione a X Factor nel 2017, un vero trampolino di lancio per la cantante.

“Storia di una bambina coi baffi che ha trasformato tutti i NO della vita in dei superpoteri” inizia così il suo racconto sui social. “Meravigliosa e d’ispirazione sempre“, “Sei un esempio di coraggio stupendo” commentano i fan.

Una personalità unica, originale e indescrivibile. Ecco chi è Levante, la cantate dalla folta chioma e gli occhioni neri.

