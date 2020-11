Luca Argentero non vuole lasciare nulla: “Non mi sento pronto”

Un successo straordinario per la serie “Doc-Nelle tue mani” che vede protagonista Luca Argentero. In attesa del gran finale l’attore esprime le sue emozioni a riguardo

È quasi giunta al termine la serie trasmessa da Rai1 “Doc-Nelle tue mani” che ha ottenuto ascolti record nel corso delle settimane. Tratta da una storia vera è riuscita a coinvolgere milioni di telespettatori che hanno seguito con passione le vicende del primario Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che in seguito a un incidente perde i ricordi dell’ultimo decennio. La prima stagione è quasi giunta al termine, giovedì 19 novembre andrà infatti in onda la puntata conclusiva e il pubblico prova emozioni contrastanti a riguardo, esattamente come l’attore protagonista.

Luca Argentero e il saluto finale a “Doc-Nelle tue mani”

Quando una serie televisiva si avvicina alla sua puntata finale i sentimenti provati sono contrastanti: da una parte la voglia di scoprire come andrà a finire la storia, dall’altra la malinconia nel sapere che sarà l’ultima. Succede spesso e più una serie è seguita e amata e più queste emozioni si faranno sentire. Nel caso di “Doc-Nelle tue mani” è accaduto anche al diretto interessato, il protagonista Luca Argentero. L’attore ha infatti espresso tutta la sua tristezza nel constatare che la fine si avvicina.

“Non penso di essere pronto a congedarmi da questa storia“, ha scritto sui social dando appuntamento a giovedì sera per la puntata conclusiva. Un progetto sudato, che ha ottenuto un successo straordinario nonostante le difficoltà. Ha debuttato in Rai lo scorso marzo e solo dopo poche puntate ha subito uno stop a causa dell’interruzione delle riprese. L’emergenza sanitaria ha infatti costretto la troupe a fermarsi per qualche mese. Nonostante tutto gli attori sono potuti tornare sul set al termine del primo lockdown, nel rispetto delle norme di sicurezza, e la seconda parte della stagione è potuta andare in onda.

La puntata finale sarà trasmessa questo giovedì ma gli appassionati di “Doc-Nelle tue mani” possono tirare un sospiro di sollievo. Non sarà infatti un addio. I lavori per la seconda stagione sembrano già essere iniziati. Per la gioia del pubblico e di Luca Argentero.

