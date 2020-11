Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta nel mirino, Stefania Orlando: “Volevo che lo dicessi”. Ieri la famosa conduttrice ha difeso Dayane Mello dalle accuse del pubblico

Maria Teresa Ruta nelle ultime ore è finita nel mirino del web per l’atteggiamento che ha adottato nei confronti di Dayane Mello, al Grande Fratello Vip. Dayane in questi giorni si è messa contro tutto il gruppo, adottando secondo loro un atteggiamento da “vittima” per suscitare la tenerezza dei telespettatori e farsi salvare dal televoto. In puntata è andata in onda la famosa clip che l’ha inchiodata e tutti hanno avuto la prova di aver avuto ragione sul suo conto. L’unica ad averla difesa espressamente, oltre Adua Del Vesco ovviamente, è stata Maria Teresa.

Maria Teresa Ruta nel mirino del web: “La vera stratega è proprio lei!”

Quando è stata interpellata in puntata, ha detto ad Alfonso Signorini che lei è fatta così e intanto, mentre le teneva la mano, ha lanciato anche qualche frecciatina. Un atteggiamento che non è molto piaciuto ai telespettatori ma anche a qualcuno nella casa, la sua stessa amica Stefania Orlando che oggi le ha voluto dire quello che pensa. “Tu le hai lanciato anche qualche frecciatina, oltre a difenderla dicendo che è fatta così, a questo punto avrei voluto che dicessi qualcosa per noi, che non c’è nessun branco che l’attacca qua dentro“.

