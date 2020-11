Melania Trump, divorzio in vista: in ballo cifre astronomiche

Melania potrebbe divorziare dal marito Donald Trump a fine mandato: in ballo cifre decisamente astronomiche.

Melania Knavs è una bella donna ricca di fascino nota al mondo per essere la terza moglie di Donald Trump. L’ex modella è diventata la 45esima First Lady degli Stati Uniti d’America. La nativa di Novo Mesto si sposò con il ricco imprenditore nel lontano 2005. Secondo alcuni rumors, tuttavia, il loro matrimonio è giunto al capolinea. Melania starebbe contando i minuti per potersi separare da Donald e aspetterebbe l’uscita ufficiale dalla Casa Bianca. Le voci sono diventate ancora più insistenti dopo le loro ultime uscite pubbliche. Per Trump, dopo la sconfitta alle elezioni contro Biden, si preannuncerebbe una nuova batosta.

Melania Trump, divorzio da 50 milioni

Secondo quanto rilanciato da alcuni tabloid, per il divorzio ci sarebbe anche un accordo siglato che prevede una cifra incredibile per Melania: 50 milioni di dollari. Come se non bastasse, sarebbero previste per l’ormai ex First Lady anche due case e l’uso dell’aereo privato. Se realmente dovesse verificarsi questa situazione, si tratterebbe di un risarcimento record per Donald. La prima moglie Ivanka fu liquidata con 14 milioni di dollari, una residenza in Connecticut e un appartamento a New York mentre l’addio a Marla Maples costò ‘solo’ 2 milioni di dollari.

Il comportamento di Melania durante l’evento pubblico per il Veteran’s Day della scorsa settimana non è sicuramente passato inosservato. La donna si presentò anche al braccio di un militare e non del marito.

