Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck diventa una furia nella notte: la rabbia per la nomination. La Contessa si è scagliata contro i concorrenti che l’hanno nominata

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai, e ieri sera dopo la puntata è successo nuovamente il devasto. Tutto questo è cominciato dopo la nomination a Patrizia De Blanck: la Contessa non ha affatto digerito il fatto di essere stata nominata dalle concorrenti e di essere finita al televoto. “Io non posso andare in nomination, io sto dando un buon esempio qua, devo restare fino alla fine” si è lamentata dopo la puntata, scagliandosi contro le donne della casa.

“Non voglio neanche sapere chi sei, non ti voglio neanche conoscere” ha detto a Giulia Salemi, che è entrata da una settimana nella casa. E poi contro Adua Del Vesco: “Non mi parlare mai più, dimentica il mio nome, non voglio mai più niente dalle tue mani“. E così via, una serie di insulti e di proteste contro le ragazze che, mortificate, si sono scusate per averla nominata. “A me dispiace per Francesco” ha concluso, riferendosi ad Oppini che è in nomination con lui, e ipotizzando che venerdì sarà lui a perdere il televoto con lei.

