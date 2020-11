Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta pesantemente: il web infuriato la vuole fuori. Durante la puntata di questa sera la “Contessa” si è scagliata contro Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip, senza dubbio. I concorrenti nella casa cominciano ad essere un po’ insofferenti per i suoi modi di fare e i suoi comportamenti. Tommaso Zorzi è stato preso di mira ieri a pranzo da lei per averle soltanto chiesto di aspettare che arrivasse Maria Teresa Ruta prima di mangiare, e oggi in puntata quando ha provato a difendersi dal suo attacco, lei lo ha attaccato ancora di più.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si scaglia pesantemente contro Tommaso Zorzi: è polemica

“Stai zitto. Devi stare zitto, ragazzino, sto parlando io, tu a me le lezioni non le dai“. Tommaso, mortificato, è rimasto in silenzio. Alfonso Signorini ha cercato di difendere il ragazzo, avvertendo la Contessa di moderare i toni perché così passa lei come maleducata. Una scena di televisione davvero tremenda, e sui social tutti si sono infuriati con Patrizia per i toni accesi che ha usato nei confronti di un ragazzo così giovane che la rispetta sempre nel bene o nel male.

