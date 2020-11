Un uomo è morto nella mattinata di domenica a Torvaianica, frazione di Pomezia (Roma) dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in bici.

Tragedia nella mattinata di domenica a Torvaianica, frazione di Pomezia, in provincia di Roma, dove un uomo ha è deceduto mentre si trovava in sella alla sua bici. Stando alle prime informazioni, la vittima, un 56enne romano, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato a terra mentre percorreva il lungomare. Alcuni passanti, accortisi dell’accaduto, hanno lanciato l’allarme e sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 che non ha potuto far nulla per l’uomo. Intervenuta anche la Polizia Locale di Pomezia.

Leggi anche —> Scontro frontale, muore un bambino di 5 anni, grave la mamma

Pomezia, stroncato da un malore mentre percorre il lungomare in bici: muore uomo di 56 anni

Un uomo ha perso la vita nella mattinata di domenica 15 novembre a Torvaianica, frazione del comune di Pomezia, in provincia di Roma. La vittima è un 56enne romano. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, l’uomo si trovava in sella alla sua bici lungo il lungomare delle Sirene, quando improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato a terra. Ad assistere alla drammatica scena alcuni testimoni che hanno lanciato l’allarme chiamando subito i soccorsi.

Sul posto è arrivato lo staff sanitario del 118 a bordo di un’ambulanza, ma purtroppo per il 56enne non c’è stato nulla da fare. I medici, nonostante i vari tentativi di rianimazione, si sono dovuti arrendere dichiarando il decesso del ciclista, stroncato dal malore.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pomezia che hanno avviato gli accertamenti di rito per l’identificazione della vittima che non aveva con sé i documenti. Il 56enne, come riporta Roma Today, è stato identificato in seguito dai suoi stessi familiari.

Leggi anche —> Incidente stradale a Santo Domingo. Muore 18enne del bellunese

Nella mattinata di domenica, una tragedia simile si è consumata anche a Sandon, frazione di Fossò (Venezia), dove un uomo di 66 anni è deceduto dopo essere stato colto da un malore mentre pedalava in bici. Anche in questo caso i soccorsi non hanno potuto far nulla per la vittima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.