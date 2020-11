Primark apre a Roma al centro commerciale Maximo

Il colosso Primark apre a Roma il prossimo 27 novembre. 4500 metri quadri di negozio e tantissime novità presenti nello store

Ormai è ufficiale, il 27 novembre aprirà a Roma il primo store di Primark. Nonostante il lockdown e le moltissime attività commerciali costrette a rimanere con le verande abbassate, il colosso irlandese in queste ultime settimane ha lavorato affinché la nuova apertura avvenga nel migliore dei modi presso il centro commerciale Maximo.

Il negozio si svilupperà su due piani per oltre 4500 metri quadri complessivi con annessi 40 camerini, 42 casse, un’area relax con Wi-Fi, il tutto per rispettare appieno gli standard degli altri punti vendita già presenti in Europa. Secondo quanto stabilito dalle attuali norme italiane per contenere l’emergenza sanitaria, non dovrebbe esserci nessuna festa d’inaugurazione ma probabilmente saranno molti i curiosi che affolleranno il centro quel giorno.

Un po’ di cronistoria. Cos’è Primark?

Sono veramente pochi quelli che oggi non sanno cos’è Primark ma è meglio che facciamo un tuffo nella storia per rinfrescare le idee. Il primo negozio – con il marchio Penneys – è stato aperto a Dublino in via Mary Street da Arthur Ryan nel giugno 1969. Dopo il grande successo iniziale ci furono nuove aperture nel Regno Unito a Belfast nel 1971. Da li il passo fu breve per la sua diffusione nel resto d’Europa e anche oltre oceano con un totale di 302 punti vendita. In tutto il mondo il brand ha dato posti di lavoro a circa 60mila persone.

Da Primark si trova di tutto, dalla moda uomo donna e bambino, la bellezza e la casa con cancelleria, accessori travel, tech e articoli da regalo. Il colosso del fast fashion è molto amato perché riesce a proporre prodotti moda con ottimo rapporto qualità prezzo e perché le sue creazioni street style accontentano diverse classi generazionali.

Primark è attualmente presente in diversi Paesi al mondo, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Germania, USA, Portogallo, Belgio, Austria, Francia, Slovenia e Italia (con 5 negozi, 6 con la prossima apertura).

