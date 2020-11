Roberto Parli accusa la moglie Adriana Volpe: “E’ ora di tirar fuori gli scheletri dall’armadio”

Le voci sulla presunta crisi fra Adriana Volpe ed il marito Roberto Parli sembrano trovare fondamento: l’uomo le lancia una frecciatina attraverso il proprio account Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Parli (@robyparli)

“È Hallowen, sarebbe il momento giusto che “qualcuno” tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio“: così si è espresso Roberto Parli circa due settimane fa, in occasione della festa più amata dai bambini. La frecciatina è chiaramente rivolta alla moglie – o presunta “ex” – Adriana Volpe, con la quale, stando ai rumors, c’è aria di crisi già da tempo.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva già sganciato la bomba, annunciando che la showgirl era “tornata single”. Tuttavia, ancora nulla di certo sul destino di questa coppia, considerato anche il silenzio stampa da parte di Adriana.

Adriana Volpe e Roberto Parli: è rottura fra i due?

La conduttrice Adriana Volpe e l’imprenditore svizzero Roberto Parli si sono sposati nel 2008. In precedenza, l’ex modella aveva avuto un matrimonio di appena quattro mesi, nell’anno 2000. Dall’attuale marito, la Volpe ha avuto la sua unica figlia, Gisele, nata nel 2011.

La situazione tra i due, tuttavia, sembrerebbe aver preso una brutta piega già da un po’ di tempo. Alcune indiscrezioni parlano infatti di un matrimonio in crisi, e definiscono Roberto come l’ormai “ex marito” della Volpe. Al momento, nessuna conferma da parte di Adriana, che sembra non voler toccare l’argomento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Parli, al contrario, si è espresso in merito alla moglie, e lo ha fatto attraverso un post su Instagram. L’imprenditore ha infatti invitato Adriana a tirare fuori gli “scheletri dall’armadio“, come a sottolineare che la donna abbia qualcosa da nascondere. Qualcosa che, parafrasando le sue parole, avrebbe compromesso per sempre il loro matrimonio.

Si attende la replica della donna, alla quale Roberto – come da lui stesso sottolineato – rimane legato dall’amore infinito per la figlia Gisele. “E’ molto più appagante vedere felici i nostri figli…Ti amo Gisele… da sempre e per sempre …” – ha proseguito l’imprenditore nel post.

