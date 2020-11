Il portavoce del premier Conte sporge denuncia rispetto alle minacce di morte subite da Aprile scorso.

Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, dopo il periodo di isolamento trascorso a casa a causa del contagio da Covid-19, è finalmente libero di tornare alla vita quasi di sempre.

Durante la quarantena, trascorsa come asintomatico, Casalino ha comunque continuato a lavorare ma ha anche dichiarato che sarebbe andato fino in fondo nella lotta alle minacce di morte subite negli ultimi mesi.

E così ha fatto il portavoce del Premier, recandosi nel commissariato di Polizia nel cortile di Palazzo Chigi senza parlare con nessun giornalista. La minaccia più eclatante era stata fatta da un gruppo di manifestanti durante una protesta a Varese contro il nuovo Dpcm, attraverso l’esposizione di uno striscione omofobo. Ma le minacce, portate avanti tramite i canali social, risalgono a molto prima, addirittura al primo lockdown di marzo 2020 e sono aumentate sensibilmente negli ultimi mesi.

Nonostante Casalino abbia mantenuto il silenzio, l’Adnkronos conferma che la visita del politico alla Caserma aveva esattamente lo scopo di

Rocco Casalino rimane comunque sotto i riflettori perchè sta girando da giorni una voce che lo vedrebbe responsabile, se non direttamente autore, della lettera che un bimbo, Tommaso Z., ha inviato al premier per chiedere un’autocertificazione speciale per Babbo Natale.