Rocio Morales, lady Bova è un incanto: vestito da favola. Amabile – FOTO

Affascinante più che mai la modella Rocio Morales veste nella giornata di oggi per un noto fashion brand made in Italy.

L’affascinante attrice e modella spagnola, Rocio Munoz Morales, del segno dei gemelli ha sfoderato il suo nuovo elegantissimo outfit. Quest’oggi la trentaduenne si trova sul set per la promozione di una nuova collezione di abbigliamento. Ad accompagnarla è un fidatissimo “alleato”: un piumino stilosissimo che, oltre a tenerla al riparo dal freddo di novembre, risulta essere firmato da Pinko, un rinomato fashion brand italiano. La giacca, con la zip tirata su soltanto per metà, è accompagnata da una borsa avente lo stesso marchio ed abbinato alla perfezione con il maglioncino che la bella Rocio lascia delicatamente intravedere.

Leggi anche —>>> Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Mi ha chiesto di sposarlo”

Rocio Morales mostra come affrontare al meglio la brezza autunnale sul set

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

“Baby it’s cold outside… ” le sue parole riportate sulla didascalia nel post su Instagram di questa mattina. A sottolineare la brezza di novembre che probabilmente ha deciso di farsi sentire di più in questi ultimi giorni, nonostante il sole sembri ancora resistere al fascino dell’autunno. Si presenta così questo martedì lavorativo ed in prossimità dell’inverno per la carismatica modella spagnola. Probabilmente tra una posa e l’altra avrà avuto la possibilità di rasserenarsi con una tazza di caffè fumante. Nel frattempo, però, non ha tentennato nel ribadire “Fa freddo. Anzi fa molto freddo.”

Potrebbe interessarti anche —>>> Grande Fratello Vip, riassunto 16 novembre: eliminazioni e litigi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Fuori dal set, la felicemente lady Bova, ha mostrato in altri scatti come la sua vera natura sia quella di una Autumn Addicted, ovvero dipendente dall’autunno. Ebbene, oltre a sopravvivere al cambio di stagione, sembra che i colori tipici di questa stagione le si addicano davvero molto. E, su di lei, a partire dall’ombretto scuro e dal vestiario in tinta con le foglie in prossimità di cadere, acquistino delle qualità a dir poco evocative.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.