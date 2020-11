Roma: albanese in carcere per maltrattamenti in famiglia

Roma: arrestato un trentenne di origine albanese per maltrattamenti ai danni dei genitori con cui conviveva

Un trentenne di origine albanese è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsione aggravata ai datti dei genitori coi quali conviveva a Marino. A scoprirlo i carabinieri del posto che, in seguito ad un controllo di routine, sono stati attirati dalle urla provenienti da un’abitazione privata.

Intervenuti immediatamente, i carabinieri si sono trovati di fronte ad una scena piuttosto aberrante: un figlio che obbligava suo padre a raccogliere con la bocca del cibo fatto cadere appositamente sul pavimento. La motivazione addotta alla “punizione” inflitta sarebbe stata il rifiuto, da parte dei genitori, di consegnargli dei soldi da spendere per divertirsi con gli amici.

Da quel che risulta, l’uomo non sarebbe nuovo ad episodi del genere: per questo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.

Succede a Marino: un trentenne viene arrestato dai carabinieri dopo aver effettuato un sopralluogo in un’abitazione da cui provenivano delle urla. Lo scenario in casa, al loro arrivo, infatti è apparso immediatamente in tutta la sua gravità: il trentenne minacciava i genitori perché si erano rifiutati di consegnargli dei soldi.

Si è trattato purtroppo dell’ennesimo comportamento violento, dopo anni di analoghi episodi in cui il trentenne chiedeva continuamente denaro per l’acquisto di oggetti di dubbia utilità: capi di griffati e profumi principalmente, oltre ad alcolici e sigarette. Le sue richieste, sembrerebbe, fossero arrivate a pretendere fino ai 1000 euro per i suoi acquisti.

Dopo anni di maltrattamenti, l’uomo è stato finalmente arrestato con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.

