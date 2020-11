Romina Power | “Durante una delle nostre esplorazioni con Ylenia” | FOTO

Romina Power continua sempre a sperare di riabbracciare la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose

Romina Power pensa ancora oggi alla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa ad inizio 1994 a New Orleans. Da allora non si è mai del tutto chiarito dove sia finita la ragazza, se sia ancora viva o meno. Nel 2013 il padre, Al Bano Carrisi, ha richiesto la dichiarazione di morte presunta al tribunale di Brindisi. Istanza che è poi stata accolta.

Insomma, se per il cantante di Cellino San Marco non ci sono purtroppo dubbi sul destino della primogenita, l’artista statunitense non è dello stesso avviso. Quest’ultima non perde le speranze di poterla ritrovare. Come lei anche il figlio Yari Carrisi che crede che la sorella possa essere da qualche parte in giro per il mondo.

Romina Power, la FOTO dal passato: “Durante una delle nostre esplorazioni con Ylenia”