Shaila Gatta, la spaccata in aria è da brividi – VIDEO

Shaila Gatta sorprende tutti con la sua performance a dir poco spettacolare. Il salto in aria mostra tutta la sua bravura e bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Fa brillare gli occhi e il cuore, sia sul bancone di Striscia la Notizia che sui social. Lei è la bellissima e preparatissima Shaila Gatta, la velina del tg di Antonio Ricci che quest’anno, per la prima volta, insieme alla sua collega Mikaela Neaze Silva, ha battuto il record dei record. Quarto anno in carica per loro due, come nessun’altra mai velina era stata così longeva.

La napoletana è un vulcano di bravura e sensualità. Fisico mozzafiato e scolpito dagli intensi allenamenti, movenza che lasciano di stucco e tanti anni di studio come ballerina professionista. Poi i suoi lunghi capelli che si muovono sinuosi insieme al suo corpo fanno il resto.

Sul suo profilo Instagram tantissimi contributi, tra fotografie e clip, nelle quali lei si mostra volentieri ai propri followers che crescono a vista d’occhio. Al momento sono 693 mila, numeri degni delle maggiori influencer del momento.

E Shaila ne approfitta per far vedere, a chi non l’avesse ancora capito, le sue grandi potenzialità. L’ultimo video le dimostra tutte. Per vederlo vai nella prossima pagina.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali un sogno: intimo rosa, slip trasparente. Unica – FOTO

Shaila Gatta, spettacolare nella sua performance