Silvia Micol, outfit bianco sensuale e curve precipitose in vista: da brividi – FOTO

Silvia Micol accattivante sui social network fa sognare i fans ad occhi aperti, dall’alto del suo repertorio di forme insostenibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_)

L’abbiamo conosciuta sul grande schermo riservato ai reality show più glamour del pianeta “Mediaset”. Oggi Silvia Micol ha raggiunto il “picco” della notorietà su Instagram, sotto il segno delle ammirazioni dei follower.

Il 2019 è stato un anno irto di successi, dall’alto di una sensualità fuori da ogni lume di ragione. La partecipazione a Temptation Island l’ha elevata al “passo” delle divinità di bellezza più conosciute sul web. Durante la partecipazione al reality ha reso incandescente e unica un’atmosfera di disagio generale. Persino i ragazzi, già impegnati in altre relazioni hanno avuto un occhio di riguardo per lei.

I fans si chiedono come mai nessuno avesse provato ad approfondire il rapporto, di fronte a cotanto e irresistibile fascino. Eppure Silvia, nonostante la “solitudine” è risucita a far valere il suo aspetto dinamico di forme anche oltreoceano. La sua popolarità infatti si divide tra Milano e Miami

Silvia Micol, bellezza raggiante di “punta in bianco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_)

Sorge tra due “fuochi” o poli opposti a livello geografico, ma il senso di gratitudine espresso dai fans, nei confronti di Silvia Micol non ha mai subìto variazioni. Il silenzio assordante che domina durante le sue performances offrono spazio ad una vasta gamma di eccezioni di un aspetto fisico, “baciato” dalla Dea “Afrodite”.

Su Instagram, le migliori interpretazioni di Silvia Micol, lodate alla massima potenza, grazie ai marchi di fabbrica di una femminilità, destinata a scrivere la “storia” nel mondo delle apparenze. A parlare per lei è un tripudio di forme incontenibili, in evidenza dagli abiti succinti che solitamente indossa.

L’ultima apparizione in ordine di tempo fa lievitare la popolarità a ben 61,3 mila follower, considerando che Silvia è un volto esordiente in questo campo. Ma le previsioni future degli addetti parlano di un profilo, in dirittura di successi inimmaginabili.

Il “menù” di oggi ci svela Miss Micol in formato outfit bianco, sensuale ed aderente, mentre si concede un relax quasi da censura, con gli occhi che finiscono per immortalare un dettaglio di non poco conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_)

Le curve precipitose non sono certamente un “assaggio” alla formalità, ma un indice di paicere assolutamente irresistibile per i follower, estasiati da una bellezza naturale davvero “illegale”

