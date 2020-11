Sitara e Gianluca, la scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia

Anche per la coppia formata da Gianluca e Sitara arriva il tempo della decisone finale. Tra i due non corre buon sangue, cosa avranno deciso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

L’esperimento sociale più strano che il pubblico italiano ha vissuto in queste settimane ha visto la fine stasera su Real Time: un docureality in cui tre coppie di sconosciuti sono messe insieme dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini.

In “Matrimonio a prima vista Italia 2020” una delle coppie più combattute è stata quella formata da Gianluca e Sitara. Li abbiamo lasciati settimana scorsa alle reunion in cui parole infuocate esplodono tra i due per incomprensioni reciproche. Si ritrovano davanti la piscina per cercare di risolvere anche sotto suggerimento degli psicologi ma davanti la cattiveria di Sitara Gianluca replica: “Sei tu che mi ammorbi.” Lei dice che ha di fronte una “persona piatta, senza emozioni”.

LEGGI ANCHE -> Matrimonio a prima vista Italia, Nicole e Andrea la scelta finale

La puntata riprende oggi con l’arrivo di Sitara a Firenze per fare una sorpresa al marito, ha deciso così di chiedere scusa ed incontrarlo. Insieme trascorrono delle ore molto piacevoli e Sitara riceve anche un regalo molto speciale da parte di Gianluca, una collanina creata con una pietra raccolta sulla spiaggia durante il loro viaggio di nozze. “Credo ancora quello che ti ho detto e che tu non abbia reazioni ma ho messo da parte l’orgoglio, non sono solita chiedere scusa ma l’ho fatto nel rispetto di tutto il percorso fatto finora”.

Gianluca e Sitara, interviene Nada durante l’ultimo confronto