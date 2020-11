Taylor Mega, outfit illegale e curve da sogno: meravigliosa – FOTO

Taylor Mega da cardiopalma sui social network: la showgirl ha postato un paio di scatti meravigliosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor Mega è una donna bellissima e sensuale. Trovare aggettivi per descrivere la sua esplosività è una missione davvero complicata. La showgirl oggi è anche una influencer seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 2,5 milioni di follower. La 27enne riesce sempre a deliziare la sua platea, postando in rete fotografie da urlo in cui mette in mostra il suo fisico incredibile.

Elisa (questo è il suo vero nome) ha creato una linea di costumi e ha partecipato anche ad alcune trasmissioni televisive. La ragazza ha partecipato in particolare all’Isola dei Famosi e al ‘Grande Fratello Vip’. La nativa di Udine, poco fa, ha incantato nuovamente i fan postando un paio di fotografie da infarto. Il suo outfit valorizza in modo incredibile il suo favoloso corpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Giulia De Lellis apre la pelliccia e sotto c’è il nulla: si vede tutto – FOTO

Taylor Mega, outfit illegale: fisico da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor Mega, poco fa, ha messo in rete due scatti da capogiro. La 27enne indossa pantaloncini cortissimi che mettono in mostra le sue splendide gambe e un top strettissimo che valorizza il suo corpo. Il suo addome è semplicemente meraviglioso. Il suo décolleté esplosivo non passa ovviamente inosservato. La bellezza del suo viso non è quantificabile.

Il post ha già raccolto 47mila cuoricini e numerosissimi commenti. I fan stanno ovviamente inondando il contenuto di complimenti e di apprezzamenti. “Libere di essere donna”, ha scritto Elisa nella didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Marino, uno sguardo micidiale: si rimane senza fiato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

La showgirl, qualche settimana fa, mandò il web in tilt postando una foto in ‘versione coniglieta’. La friulana mise in mostra il suo favoloso fondoschiena, rendendo lo scatto ancora più piccante assumendo una posa estremamente sexy.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter