The Crown nel mirino della famiglia reale: le gravi accuse di William e Carlo. La nuova stagione non è affatto piaciuta ai Windsor che hanno protestato contro quanto raccontato

The Crown è tornato il 15 novembre con una nuovissima stagione, forse quella più attesa: l’arrivo di Diana nella famiglia reale. I nuovi episodi ricostruiscono il matrimonio della Principessa Triste con Carlo, la bulimia di lei e il tradimento di lui con Camilla. Un periodo di storia compreso tra il 1979 e i primi anni Novanta. Il Sun ha rivelato dei malumori che hanno William e Carlo riguardo la stagione che è appena uscita.

The Crown, la famiglia reale non apprezza la nuova stagione: “Non è la verità”

“William non è per niente felice di tutto questo, pensa che entrambi i suoi genitori siano stati sfruttati e presentati in un modo falso e semplicistico, solo per fare denaro” ha affermato una persona interna della famiglia reale, parlando della serie. “Tutto questo è profondamente ingiusto, soprattutto perché molte delle cose che vengono narrate non rappresentano la realtà“.

La serie è molto cruda, vengono raccontate cose che la famiglia reale ha cercato di tenere nascoste a lungo, fino a che la stessa Diana non le ha rivelate in un libro. La sua bulimia durante il fidanzamento e tutta la tristezza che l’è arrivata addosso già da prima del matrimonio.

