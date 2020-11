Grave incidente, auto si scontra con un camion frigo: tragico il bilancio

Un uomo di 61 anni è deceduto nella mattinata di ieri in un grave incidente avvenuto sulla strada vicinale della Cebrosa a Torino.

Grave incidente nella mattinata di ieri lungo la strada vicinale della Cebrosa a Torino, dove un auto ed un furgone si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto un uomo di 61 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente, davanti al magazzino della Robe di Kappa, sono arrivati i soccorsi del 118 a bordo di diversi mezzi, i vigili del fuoco e la polizia municipale del capoluogo piemontese.

Torino, grave incidente sulla strada vicinale della Cebrosa: 61enne perde la vita, due feriti

Un morto e due feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Questo il tragico bilancio dell’incidente consumatosi nella mattinata di ieri, lunedì 16 novembre, lungo la strada vicinale della Cebrosa a Torino. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Stampa, un’auto, una Fiat Panda con a bordo due persone, si è scontrata, per cause ancora da accertare, contro un camion frigo, davanti al magazzino della Robe di Kappa. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al passeggero della vettura, un uomo di 61 anni di Venaria Reale, che ha perso la vita sul colpo.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 61enne. L’autista del camion ed il conducente della Panda e sono rimasti feriti, quest’ultimo in condizioni gravi.

I due occupanti della vettura, come riferisce La Stampa, erano due dipendenti della Robe di Kappa che si stavano recando al lavoro.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza la carreggiata, e gli agenti della Polizia Municipale di Torino che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al 61enne.

Dai primi accertamenti, come riporta La Stampa, pare che il conducente della Panda stava svoltando per entrare nel magazzino, ma non si è accorto del camioncino che ha travolto la vettura.

