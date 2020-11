Un Posto al Sole anticipazioni 17 novembre: la verità su Rossella e Patrizio. La soap opera napoletana ha riservato un gran bel colpo di scena per i telespettatori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Rossella e Patrizio sono stati insieme per tanti anni, hanno condiviso una storia davvero importante: forse, anzi, sicuramente, è stata la prima vera storia d’amore importante per entrambi. Pensavano di restare insieme per sempre, poi quando lui ha ottenuto un lavoro fuori città, la distanza li ha separati definitivamente. Lei si è presa una cotta per suo fratello Diego Giordano e questo ha segnato la fine della loro storia. Entrambi hanno provato ad andare avanti, ma negli ultimi giorni si sono riavvicinati dopo che Rossella ha capito di essere gelosa di un suo possibile futuro con un’altra. Adesso devono fare i conti con i loro sentimenti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di stasera: tensione tra Michele e Silvia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

La tensione tra Michele e Silvia continua ad aumentare dopo quello che è successo: i due sono stati aggrediti da degli zingari mentre andavano ad Indaca da Teresa. L’aggressione ha segnato indelebilmente Silvia che sta vivendo un periodo difficile mentre cerca di dimenticare. Michele non sa più come fare per aiutarla e lui e Silvia sono sempre più lontani.

TI POREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)