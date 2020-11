Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 18 Novembre

Accadde oggi. Il 18 Novembre è il è il 322º giorno del calendario, quest’anno 323° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 18 novembre si festeggia la Dedicazione delle Basiliche dei santi Pietro e Paolo in Roma, erette sui sepolcri dove subirono il martirio sotto Nerone. E’ inoltre la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, istituita nel 2005 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo è focalizzare l’attenzione pubblica sul dramma degli incidenti stradali e per ricordare, a governi e società, la responsabilità collettiva di questa realtà.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1307 – Guglielmo Tell colpisce con una freccia la mela tenuta sul capo da suo figlio.

1626 – Viene consacrata la Basilica di San Pietro.

1659 – Viene rappresentata a Parigi Le preziose ridicole, prima commedia di successo di Molière.

1820 – Scoperto il continente Artico da Nathaniel Palmer.

1918 – La Lettonia è indipendente dalla Russia.

1922 – Muore Marcel Proust.

1926 – George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel, dicendo: “Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma solo un demone con sembianze umane può aver inventato il Premio Nobel”.

1928 – Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie, il primo cartone sonoro nel quale appaiono per la terza volta Topolino e Minni.

1939 – Nasce Amanda Lear.

1943 – Seconda guerra mondiale: 440 aerei della Royal Air Force bombardano Berlino.

Accadde oggi. I fatti del 18 Novembre dagli anni ’50

1953 – Nasce l’attrice Anna Marchesini.

1959 – Anteprima mondiale del film Ben-Hur.

1971 – Il gruppo hard rock dei Led Zeppelin pubblica chiamato Led Zeppelin IV. Di esso fanno parte pezzi come Rock & Roll e Stairway to Heaven.

1974 – I Genesis pubblicano il doppio album The Lamb Lies Down on Broadway.

1978 – Suicidio di massa di Jonestown (Guyana). Muoiono, a causa della setta il Tempio del popolo, 913 persone, tra cui 276 bambini

1981 – Nasce l’attrice Vittoria Puccini.

1987 – Incendio alla stazione di King’s Cross a Londra, muoiono 31 persone.

1988 – Firmata una legge negli USA che prevede la pena di morte per i trafficanti di droga responsabili di omicidio.

2000 – Si sposano Michael Douglas e Catherine Zeta Jones.

2003 – Lutto nazionale in Italia per i morti dell’attentato a Nassiriya in Iraq.

