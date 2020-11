Accoltella la figlia di 8 anni, scattato il “Codice rosso”

La vicenda a Palermo dove una giovane madre ha accoltellato la figlia di 8 anni dopo una lite. Le sue condizioni non sono gravi

L’episodio di violenza contro minore è avvenuto ieri mattina a Palermo in corso Calatafimi, nella zona di Villa Tasca. Una giovane mamma di 30 anni ha accoltellato la figlia di 8 provocandone profonde lesioni ma al momento i sanitari fanno sapere che non è in pericolo di vita.

La violenza sembra essere stata provocata da una lite profonda tra le due, i Carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni vicini allarmati dalle urla provenienti dalla casa. La bambina è stata portata subito all’Ospedale dei Bambini e subito si è capito che non erano gravi le lesioni riportate.

L’accoltellamento davanti la sorella di 2 anni risultata illesa, sarebbe stata lei a piangere e allertare i vicini che non capivano tanta agitazione provenire dall’appartamento. la donna invece è stata denunciata a piede libero con l’accusa di lesioni aggravate dal legame familiare con la vittima.

La 30enne è indagata per lesioni aggravate dal legame familiare con la vittima

Pe questo caso è scattato subito il cosiddetto “Codice rosso” che viene generalmente attuato in caso di violenza su minori. L’inchiesta e le indagini sono invece coordinate dal procuratore aggiunto Anna Maria Picozzi e dal sostituto Luisa Vittoria Campanile, che proprio per la sensibilità dei fatti stanno lavorando con la Procura dei minorenni.

Al momento non si conoscono le dinamiche che hanno portato la donna a quella reazione verso la figlia e gli inquirenti stanno considerando tutti gli elementi per poter gestire la vicenda, considerando il coinvolgimento di due bambine piccole.

PalermoToday fa sapere che la mamma dopo il folle gesto avrebbe anche provato a togliersi la vita ma è stata fermata prontamente dalle Forze dell’Ordine intervenite nell’abitazione. Al momento lei è la solo indagata e si cerca di risalire a possibili traumi o eventi che hanno scatenato la reazione nella donna tanto da reagire così crudelmente con la figlia dopo la lite.

